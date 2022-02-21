Владивосток, , 03:28 — REGNUM Власти Приморья готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для беженце уже готовы к развёртыванию 14 пунктов временного размещения в муниципалитетах Приморья в санаториях, на базах отдыха и в общежитиях.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60% прибывающих в пункты временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик — дети.