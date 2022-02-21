Южно-Сахалинск, , 03:25 — REGNUM В Южно-Сахалинске 21 февраля из-за непогоды в школах отменили занятия — учебный процесс перевели на дистанционный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы островного региона.

Метель Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

Читайте также: В Нижегородской области может подтопить пять городов — список

Детские сады работают в обычном режиме.

Снег будет идти в Южно-Сахалинске в течение всего дня 21 февраля. По прогнозам синоптиков ветер усилится до 20 м/с.

Из-за непогоды уже возникли перебои электроснабжения в Луговом и Хомутово.

Также снежный циклон бушует в Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Долинском, Томаринском, Макаровском, Углегорском, Поронайском, Северо-Курильском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в период весеннего половодья затопление грозит 12 низководным мостам, расположенным на Бору и в Навашино, а также в Арзамасском, Гагинском, Дивеевском, Кстовском, Павловском, Починковском и Сергачском районах Нижегородской области.