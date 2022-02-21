Магадан, , 03:16 — REGNUM «Дочка» «Корпорации развития Магаданской области» определилась с подрядчиком, который займётся возведением автодороги с мостом и сетью ливневой канализации в одном из районов Магадана. Контракт планируется заключить по начальной цене лота — свыше 8,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Вид на Магадан Johannes Rohr

К торгам были допущены два участника — ООО «Стройтрансгаз», запросившее за свои услуги 8,25 млрд рублей, и ООО «Запсибгазпром-Газификация». Стоимость своих работ последнее оценило в 8 259 041 157,6 рубля, то есть в полную начальную цену. Так как рейтинг привлекательности последней компании был выше (99,99%), то её и решено было признать победителем.

Напомним, по условиям контракта, работы в районе «Горохового поля» должны быть завершены до 31 декабря 2023 года. Заказчик — ООО «Магаданская инфраструктурная концессия — 4». Мост через реку Магаданку рассчитан на 0,07 км, а протяжённость внутриквартальных дорог — на не менее 2,8 км.