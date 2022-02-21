Петропавловск-Камчатский, , 02:59 — REGNUM На Камчатке 19 февраля стартовал зимний фестиваль «Берингия», главным событием которого станет гонка на собачьих упряжках с одноименным названием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Гонки на собачьих упряжках

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«Хочу поздравить вас со стартом зимнего фестиваля «Берингия». В этом году он продлится практически до конца марта и будет включать 80 мероприятий. Сегодня здесь, в Долине уюта, я очень рад открыть возрождённую гонку на длинную дистанцию, которая проводится по всем спортивным стандартам, — Avacha RACE», — сказал на открытии губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В первой гонке Avacha RACE стартовали 17 каюров. Им предстоит преодолеть дистанцию в 300 км. В гонке участвуют представители Камчатки, Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга. Финиш запланирован на 23 февраля в Петропавловске-Камчатском.

На открытии фестиваля впервые зажгли берингийский огонь, который пронесут по всей Камчатке — от Долины уюта до Оссоры.

Как сообщало ИА REGNUM, на участие в гонке на собачьих упряжках «Берингия-2022» подано рекордное количество заявок. В северной гонке планируют участвовать 18 каюров. Также в этом году гонка бьёт рекорд по количеству ездовых псов — 210 собак выйдут на маршрут.