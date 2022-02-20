Ногинск, Московская область, 21 февраля, 2022, 02:56 — ИА Регнум. В рамках программы приватизации с молотка планируется реализовать 35% от уставного капитала подмосковного АО по производству и переработке бумаги «Караваево» (деревня Караваево, Ногинск). Торги по продаже акций, принадлежащих государству, намечены на 2 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Пакет из 8 191 обыкновенной именной акции выставлен на продажу с начальной ценой 75,487 млн рублей и минимальной ценой 37 743 500 рублей.

Предприятие зарегистрировано в ЕГРЮЛ в августе 2002 года, но, судя по данным с сайта, ведёт свою историю с мая 1857 года. В активе общества — восемь участков общей площадью 293 229 кв. м, а также здания и сооружения, которые образуют единый производственно-складской комплекс (всего порядка 46 зданий и сооружений).

Напомним, на приватизацию в 2022 году в разных регионах России были выставлены пакеты акций типографий, издательских комплексов, составляющие 100% уставного капитала. Также в рамках программы приватизации планируется реализовать и небольшие государственные пакеты акций ряда предприятий, в том числе завода «Варяг» из Владивостока (порядка 2% от уставного капитала).

Некоторые торги уже прошли, но покупателей на ряд лотов так и не было найдено. В то же время в ходе торгов были реализованы акции старейшего племенного завода России.