Вашингтон, 21 февраля, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Телефонные переговоры провели президент США Джозеф Байден и французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

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Разговор между лидерами США и Франции продлился 15 минут и завершился в 16:02 по времени восточного побережья США (00:02 мск). В распространённом пресс-службой Белого дома заявлении уточняется, что темой разговора стали текущее взаимодействие в дипломатическом поле и меры по сдерживанию в ответ на наращивание Россией вооружённых сил на украинской границе.

По данным Agence France-Presse, Макрон намеревался поговорить по телефону с президентом США Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцем в целях поиска путей для снижения напряжённости на востоке Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины.