Оттава, , 02:07 — REGNUM Конфискованные у участников акции протеста дальнобойщиков автомобили предложил продать для покрытия убытков столицы Канады Оттавы мэр города Джим Уотсон. Соответствующее заявление глава города Оттавы сделал 20 февраля в эфире телеканала CBC.

Конвой свободы. Канада Цитата из видео на YouTube

Мэр Оттавы пояснил, что у властей города есть возможность продать конфискованные полицией у участников акций протеста автомобили. Такой шаг позволяет сделать введённый в городе правительством премьер-министра Канады Джастина Трюдо режим чрезвычайной ситуации.

Джим Уотсон предложил вырученные от продажи конфискованных автомобилей денежные средства направить на покрытие убытков города, которые были ему причинены протестующими.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что парламент Канады отложил начало своей работы в связи с полицейской операцией по разгону протестующих против карантинных мер и обязательной вакцинации дальнобойщиков и их сторонников.

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