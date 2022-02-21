Луганск, , 01:40 — REGNUM Трое мирных жителей получили ранения при обстреле территории Луганской Народной Республики со стороны войск Украины. Об этом 21 февраля сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в телеграм-канале оборонного ведомства.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 мск 21 февраля представительством ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) было зафиксировано 66 нарушений режима прекращения огня украинскими боевиками. Военнослужащие армии Киева обстреляли 24 населённых пункта с применением запрещённых минскими соглашениями вооружений.

Филипоненко уточнил, что на Славяносербском направлении боевики обстреляли из миномётов калибром 120 мм населённый пункт Пришиб. В результате обстрелов был разрушен жилой дом, один мирный житель получил тяжёлую травму. В населённом пункте Знаменка были повреждены крыши и остекление двух жилых домов, двое мирных жителей получили осколочные ранения.

Филипоненко назвал действия украинских вооруженных формирований, санкционированные украинским военно-политическим руководством, «целенаправленным геноцидом населения Донбасса».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ЛНР зафиксировали 42 попытки украинских боевиков вести воздушную разведку в зоне ответственности ЛНР.

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