Москва, , 00:54 — REGNUM Сертификат о перенесённой коронавирусной инфекции граждане России смогут получить на основании только положительного теста на антитела, при этом уровень антител учитываться не будет. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован в начале февраля на официальном интернет-портале правовой информации, 21 февраля приказ вступил в силу.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сертификат будет сформирован один раз, на основании переданных на единый портал госуслуг сведений о результатах тестирования на антитела, не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале. Тест можно будет сделать в любой лаборатории, у которой есть соответствующая лицензия. Сертификат будет действителен шесть месяцев.

Если у человека есть в наличии результат положительного ПЦР-теста на COVID-19, но к врачу он при этом не обращался, то он сможет получить сертификат сроком действия на один год с даты теста. Результат тестирования должен быть в обязательном порядке загружен на портал госуслуг.

Кроме того, начиная с 21 февраля вступает в силу приказ Минздрава, позволяющий несовершеннолетним самостоятельно получить в печатном виде сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке, либо о перенесённом COVID-19. Для получения сертификата лицам младше 14 лет потребуется предъявить в МФЦ свидетельство о рождении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за сутки провели более 600 тыс. тестирований на коронавирус.

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