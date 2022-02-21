Удине, Италия, , 00:51 — REGNUM 20 февраля в Удине на стадионе «Фриули» «Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграл вничью с римским «Лацио». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

ФК «Лацио»

Забитыми мячами отметились Жерар Деулофеу (5' Неуэн Перес) и Фелипе Андерсон (45' Маттиа Дзакканьи). Желтые карточки получили Толгай Арслан (28'), Неуэн Перес (44'), Жан-Виктор Макенго (54'), Данило Катальди (70') и Маттиа Дзакканьи (72').

Стартовые составы команд:

«Удинезе»: Сильвестри, Перес, Мари, Бекао, Арслан (Перейра, 63'), Макенго, Соуза, Лусеро, Соппи (Зегелар, 63'), Бето, Деулофеу (Саксесс, 73').

«Лацио»: Стракоша, Фелие, Габаррон, Хюсай, Марушич, Катальди, Милинокович-Савич, Башич (Андерсон, 78'), Педро (Кабрал, 24'), Дзакканьи.

«Лацио», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 43 очка, обошел «Фиорентину» и поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 25-ю очками остался на шестнадцатой позиции.