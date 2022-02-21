Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Заседание совета национальной безопасности, посвящённое ситуации вокруг Украины провёл президент США Джозеф Байден. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден

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Уточняется, что американский лидер провёл заседание совета нацбезопасности, посвящённое обсуждению последних событий «в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной».

Никаких иных подробностей пресс-служба Белого дома не приводит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о планах президента США Байдена собрать заседание совета нацбезопасности, посвящённое ситуации вокруг Украины. Отмечается, что лидер США следит за обстановкой на Украине, а команда по нацбезопасности регулярно докладывает ему о развитии событий.

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