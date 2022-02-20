Ницца, Франция, 21 февраля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. 20 февраля в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» футбольный клуб «Ницца» в матче 25-го тура французской Лиги 1 2021/22 одержал минимальную победу над «Анже» со счетом 1:0. Единственный мяч 19-й минуте встречи забил 22-летний нидерландский нападающий Джастин Клюйверт после передачи Мелвина Бара.

Ogcnice.com «Ницца» – «Нанси» 3:1

Желтые карточки получили Сулейман Думбия (34'), Хишам Будауи (72'), Анжело Фюльжени (78') и Морган Шнайдерлен (90+2').

Составы команд:

«Ницца»: Бенитес, Данте, Лотомба (Данилюк 72'), Тодибо, Бар, Росарио (Лемина, 83'), Тюрам, Делор, Клюйверт, Будауи (Шнайдерлен, 83'), Долберг (Гуири, 65').

«Анже»: Петкович, Думбия, Эбосс, Траоре, Кабо (Мансо, 8'), Тома (Оунахи 65'), Менди, Буфаль, Фюльжени, Бенталеб, Шо (Баокен, 87')

На данный момент «Ницца» с 45-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже», набрав 29 очков, располагается десятью позициями ниже.