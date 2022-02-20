Берлин, , 23:54 — REGNUM 20 февраля «Ред Булл Лейпциг» под руководством экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско разгромил берлинскую «Герту» со счетом 6:1. Встреча проходила в Берлине на «Олимпийском стадионе».

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Единственный мяч берлинского коллектива на 48-й минуте встречи забил черногорский центрфорварда Стеван Йоветич после передачи Сантьяго Аскасибара. В составе «быков» отметились Бенджамин Хенрихс (20'), Кристофер Нкунку (64' пенальти, 67' Дани Ольмо), Дани Ольмо (74'), Амаду Хайдара (81' Тайлер Адамс) и Юссуф Поульсен (88' Дани Ольмо).

Статистика матча («Герта"/ «Ред Булл Лейпциг»)

Удары 8/16

Удары в створ 4/10

Владение 38%/62%

Угловые 3/10

Нарушения 10/8

Составы команд:

«Герта»: Шволов, Пекарик, Бьеркан, Кемпф, Гехтер, Дарида, Аскасибар, Тусар, Бельфодиль (Каде, 76'), Йоветич (Маолида, 70'), Рихтер (Зельке, 76').

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан (Клостерманн, 46'), Орбан, Гвардиол, Хайдара, Мукиэле, Хенрихс (Адамс, 80'), Форсберг (Лаймер, 60'), Шобослаи (Ольмо, 60'), Поульсен, Нкунку (Силва, 70').

Бригада арбитров: Патрик Иттрих | Саша Тилерт | Гвидо Клефе | Маттиас Йолленбек | Бенджамин Бранд.

«Ред Булл Лейпциг», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 37 очков, обошел «Кельн», «Фрайбург» и «Хоффенхайм» и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» с 23-мя очками осталась на пятнадцатом месте.