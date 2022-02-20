Москва, 20 февраля 2022, 23:43 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предупреждение посольства США о возможных терактах на объектах инфраструктуры в России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Соединенных Штатов предупредило находящихся в России граждан США о возможных терактах в РФ.
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Кроме того, американское посольство посоветовало гражданам США подумать о плане по выезду из России.