Мадрид, 20 февраля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Арбитр Карлос дел Серро Гранде, работавший на матче 25-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Барселона» (1:4), переписал гол Педри на Пьер-Эмерика Обамеянга. Таким образом, габонский нападающий оформил свой первый хэт-трик в составе «сине-гранатовых».

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

«Барселона», одержав победу над «Валенсией» и набрав 42 очка, поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» с тридцатью очками осталась на двенадцатом месте.

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» 31 января 2022 года из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость форварда сборной Габона, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро. Соглашение Обамеянга с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.