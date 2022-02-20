Киров, , 23:38 — REGNUM Кировская область подготовит пункт временного пребывания для размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на пятьсот человек. Соответствующее решение было принято на срочном заседании рабочей группы, которое провел председатель правительства региона Александр Чурин.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Кировская область в числе первых регионов России выразила готовность принять на своей территории эвакуированных мирных жителей Донбасса. Ожидается, что они прибудут в регион 24 февраля.

«Для школьников мы обеспечим возможность получения образования в школах, для малышей — детские сады. Для прибывших будет доступна медицина: будет возможность получить обслуживание в больницах и поликлиниках», — подчеркнул губернатор Игорь Васильев добавив, что также будут оперативно решаться социальные вопросы.

ИА REGNUM напоминает, эвакуация мирных жителей с территорий Луганской и Донецкой народных республик началась вечером 18 февраля. В первую очередь, эвакуированных принимает Ростовская область, три поезда беженцев прибыли в Воронежскую область. По словам врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна, с момента начала вывоза мирных жителей Донбасса в Россию прибыло 53 тыс. человек.