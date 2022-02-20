Казань, 20 февраля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. 20 февраля в Казани состоялся контрольный матч «Ак Бара» — «Сибирь» (Новосибирск). Основное время встречи завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей. Обе шайбы хоккеисты казанского клуба забили, игры в большинстве.

Ak-bars.ru Игроки «Ак Барс»

Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Николай Коваленко и Эрик Фер. За «Сибирь» отличились Валентин Пьянов, Джей Си Лайпон и Евгений Чесалин.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом», а «Сибирь» — с «Салаватом Юлаевым». Первый раунд Кубка Гагарина стартует 2 марта.

После 48-ми туров досрочно завершившегося сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Ак Барс», одержав тридцать побед и набрав 66 очков, занял пятое место в турнирной таблице чемпионата.