Браззавиль, 20 февраля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Развивать отношения Турции со странами Африки на основе принципов искренности, братства и солидарности продолжит официальная Анкара. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с коллегой из Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Киншасе.

Mpsh.ru Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, Анкара, которая уже передала Демократической Республике Конго 100 тыс. доз вакцины от COVID-19, намерена и дальше содействовать стране в борьбе с последствиями пандемии.

Эрдоган также добавил, что минздрав Турции отправит в страну еще 1 млн доз вакцины Sinovac и 100 тыс. доз вакцины турецкого производства TURKOVAC.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил официальный визит в Объединённые Арабские Эмираты.