Лондон, , 23:10 — REGNUM 30-летний центральный полузащитник Джек Уилшир, выступавший за «Арсенал», «Вест Хэм» и сборной Англии, подписал контракт с датским «Орхусом». Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

ФК «Арсенал»

В прошлом сезоне Джек Уилшир, выступая за «Борнмут», принял участие лишь в пятнадцати матчах Чемпионшипа 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую и одну красную карточки.

Воспитанник лондонского «Арсенала» покинул стан «канониров» 9 июля 2018 года, перейдя в «Вест Хэм» на правах свободного агента. Через два года «молотобойцы» расторгли с футболистом контракт.