Вашингтон, 20 февраля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Посольство Соединенных Штатов предупредило находящихся в России граждан США о возможных терактах в РФ. Об этом 20 февраля сообщается на сайте посольства.

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Кроме того, американское посольство посоветовало гражданам США подумать о плане по выезду из России.

По данным американских СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной.