Пекин, , 22:53 — REGNUM Главный тренер национальной сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что намерен продолжить работу с командой, несмотря на поражение от сборной Финляндии в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

«Хочу продолжить работу со сборной и работать на чемпионате мира. Контракт с ФХР (Федерацией Хоккея России) действует», — цитирует Жамнова издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 20 февраля, сборная России в финале олимпийского турнира по хоккею уступила сборной Финляндии со счетом 1:2. Россияне не могут обыграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира 2022 года по хоккею пройдет в период с 13 по 29 мая 2022 года в Хельсинках в Тампере (Финляндия).