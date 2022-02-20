Киев, 20 февраля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. После консультаций представителей стран — подписантов Будапештского меморандума должны появиться конкретные решения. Об этом, как передает УНИАН, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

«Работает система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает? Мы это сделаем, и сделаем искренне, с добрыми намерениями, и мы сейчас обратимся во исполнение поручения президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского) ко всем государствам-гарантам по Будапештскому меморандуму, чтобы провести консультации, — подчеркнул Кулеба. — Но не просто провести консультации, а выйти из этих консультаций с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум, согласно которому Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Британия гарантировали этой стране безопасность, не имеет юридических обязательств.