Лондон, , 22:46 — REGNUM Великобритания в очередной раз проводит информационную диверсию, но неясно, зачем этому помогают некоторые российские СМИ, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 20 февраля, комментируя сообщения Reuters и ряда российских СМИ об итогах переговоров президентом России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Reuters утверждает, что Путин и Макрон договорились о проведении «трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ОБСЕ». В официальном сообщении Кремля никакие «трехсторонние переговоры» не упоминаются, в сообщении Елисейского дворца говорится о встрече Трёхсторонней контактной группы (Украины, ДНР и ЛНР).

« Российские СМИ, которые трактуют результаты телефонного разговора президента России с президентом Франции со ссылкой на Reuters и некоего «французского чиновника», вводят своих читателей в заблуждение. В сообщении на это счёт, опубликованном пресс-службой Кремля, ничего не говорится о «трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и ОБСЕ». Пресс-служба президента России сообщает, что в целях восстановлению режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе и обеспечения прогресса в деле урегулирования этого конфликта Путин и Макрон признали целесообразным «активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц «нормандского формата». Основа урегулирования остаётся незыблемой: Минские соглашения.

Трактовать эти результаты другим образом значит подыгрывать украинской стороне, которая как раз и настаивает на том, сторонами конфликта в Донбассе являются Украина и Россия. Наша позиция недавно вновь была ясно заявлена президентом России: сторонами конфликта в Донбассе являются Киев, с одной стороны, и Донецк и Луганск, с другой; Украина должна сесть за стол переговоров и вести их напрямую с ДНР и ЛНР.

Примечательно, что в сообщении Елисейского дворца тоже нет ничего о встрече Украины, России и ОБСЕ. Речь там идёт о встрече Трёхсторонней контактной группы, а в неё входят Киев, Донецк и Луганск; Россия и ОБСЕ выступают в ней только как посредники. О том, как Париж трактует ТКГ, говорит следующая фраза французского релиза: встречу группы необходимо провести «с целью получения от всех сторон обязательства по прекращению огня на линии соприкосновения».

Ясно, что мы имеем дело с очередной информационной диверсией англичан. Хотя нельзя исключать и того, что это французы таким образом пытаются втёмную втащить Россию в удобный Франции формат переговоров с целью всё же употребить трагедию Донбасса на «благо» будущей предвыборной кампании Макрона. Он пока о ней не объявил, но «слава» Саркози 2008 года ему явно покоя не даёт.