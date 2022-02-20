Севилья, Испания, , 22:36 — REGNUM 20 февраля в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» одержал минимальную победу над «Мальоркой» перед ответным матчем с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится 24 февраля.

Матч между футбольными клубами «Бетис» и «Реал» Www.realbetisbalompie.es

Первый мяч на экваторе первого тайма забил фланговый атакующий защитник Алекс Морено после передачи Серхио Каналеса — 1:0. На 75-й минуте арендованный из «Лацио» Ведат Мурики восстановил равновесие в счете — 1:1. Через восемь минут Виллиан Жозе ударом с одиннадцатиметровой отметки принес хозяевам победу — 2:1.

«Бетис», одержав четырнадцатую победу, набрал 46 очков и укрепился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» с 26-ю очками осталась на шестнадцатой позиции.