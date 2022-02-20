Милан, Италия, , 22:31 — REGNUM 20 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче 26-го тура итальянской Серии А 2021/22 потерпел сенсационное поражение от «Сассуоло» со счетом 0:2.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Забитыми мячами в составе «черно-зеленых» забили Джакомо Распадори (8' Доменико Берарди) и Джанлука Скамакка (26' Хамед Траоре)

Статистика матча («Интер"/ «Сассуоло»)

Удары 29/13

Удары в створ 8/5

Владение 58%/42%

Нарушения 12/12

Угловые 8/3

Составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Федерико Димарко, Милан Шкриниар, Роберто Гальярдини (Эдин Джеко, 46'), Николо Барелла, Маттео Дармиан (Дензел Думфрис, 46'), Алексис Санчес, Хакан Чалхноглу (Артуро Видаль, 78'), Иван Перишич (Данило Д’Амброзио, 78'), Лаутаро Мартинес.

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Каан Айхан (Руан, 46'), Мерт Мюлдюр, Влад Кирикеш, Гиоргос Кириакопулос, Максим Лопес, Давиде Фраттези (Матеус Энрике Мейрелес Мота, 70'), Джакомо Распадори, Хамед Траоре (Абду Харруи, 78'), Доменико Берарди (Федерико Пелузо, 89'), Джанлука Скамакка (Грегуар Дефрель, 70').