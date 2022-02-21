Берлин, , 04:49 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности обсудила вызовы для демократии в Европе. Одним из них одна назвала «злокозненное влияние России на Западных Балканах».

Президент Косово Вьоса Османи пьет чай Vetevendosje.org]

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи «выразила озабоченность событиями в регионе, влиянием России на Западных Балканах и дестабилизирующими тенденциями, исходящими от союзницы России, Сербии».

В дискуссии также приняли участие премьер-министр Эстонии Кая Каллас и белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская.

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