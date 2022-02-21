Берлин, 21 февраля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности обсудила вызовы для демократии в Европе. Одним из них одна назвала «злокозненное влияние России на Западных Балканах».

Vetevendosje.org] Президент Косово Вьоса Османи пьет чай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи «выразила озабоченность событиями в регионе, влиянием России на Западных Балканах и дестабилизирующими тенденциями, исходящими от союзницы России, Сербии».

В дискуссии также приняли участие премьер-министр Эстонии Кая Каллас и белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская.