Ростов-на-Дону, , 22:26 — REGNUM В пунктах временного размещения беженцев из Донбасса, развёрнутых в Ростовской области, началась установка передвижных пунктов кассового обслуживания для оперативного оформления лицевых счетов и выплат единовременной помощи людям (10 тыс. рублей на человека). Об этом сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 февраля.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, в Неклиновском районе уже работают пять мобильных пунктов кассового обслуживания граждан. Уже открыто около 3 тыс. лицевых счетов. Выплаты перечислены на счета 18,4% заявителей.

«Мы обязаны на порядок прибавить число ежесуточных перечислений выплат в ближайшие два-три дня. Люди должны оперативно получить все, что им положено по решению федерального правительства. Чтобы обеспечить решение этой задачи, нужно работать круглые сутки», — поручил донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, по данным на 15:00 мск 20 февраля, 2437 человек обратились за материальной помощью, из них 479 беженцев получили выплаты.

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