Мюнхен, Германия, , 05:46 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили региональное сотрудничество в сфере безопасности и диверсификации источников энергии. Напомним, в Косово и Северной Македонии в настоящее время действуют режимы ЧП в сфере энергопоставок.

Курти поздравил Петкова со вступлением на новый пост и пригласил его посетить Косово.

Представитель Косово высказался в поддержку сотрудничества в рамках Берлинского процесса и ЦЕФТА и назвал их единственной платформой, действующей в соответствии с нормативами ЕС.

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