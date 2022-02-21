Мюнхен, Германия, 21 февраля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили региональное сотрудничество в сфере безопасности и диверсификации источников энергии. Напомним, в Косово и Северной Македонии в настоящее время действуют режимы ЧП в сфере энергопоставок.

Курти поздравил Петкова со вступлением на новый пост и пригласил его посетить Косово.

Представитель Косово высказался в поддержку сотрудничества в рамках Берлинского процесса и ЦЕФТА и назвал их единственной платформой, действующей в соответствии с нормативами ЕС.