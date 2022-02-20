Уфа, , 22:22 — REGNUM 20 февраля «Уфа» в рамках товарищеской встречи одержала минимальную победу над «Балтикой» со счетом 2:1. Оба гола в составе башкирского коллектива забил 21-летний нападающий молодежной сборной России U21 Гамид Агаларов.

После восемнадцати сыгранных туров «Уфа», одержав лишь три победы и набрав шестнадцать очков, располагается на пятнадцатом месте в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. От выхода из «зоны вылета» «Уфу» отделяет три очка.

27 февраля в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» «Ахмат» в матче девятнадцатого тура чемпионата России сыграет с «Уфой». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.