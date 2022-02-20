Донецк, 20 февраля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Жилой дом поврежден на западе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 20 февраля глава города Алексей Кулемзин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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»В результате обстрела украинскими силовиками поселка Трудовские, по улице Клубной, 35-а зафиксированы повреждения окон, дверей и фасада дома», — отметил он.

По последним данным, украинские силовики использовали при обстреле поселка 120-мм минометы.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что украинская сторона СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) не идет на контакт.