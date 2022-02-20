Лондон, , 22:18 — REGNUM 28-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку установил антирекорд Английской Премьер-лиги по числу касаний мяча за игру. За всю игру в матче 26-го тура чемпионата Лукаку совершил лишь семь касаний мяча.

Ромелу Лукаку Дмитрий Садовников

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в семнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами. В остальных турнирах на счету Лукаку три гола в девяти встречах.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.