Мюнхен, Германия, 21 февраля 2022, 05:38 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 февраля провел встречу с главой МИД Швеции Анн Линде на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны высоко оценили двусторонние отношения, при этом Курти поблагодарил Швецию за поддержку социально-экономического развития Косово.
При этом косовский политик в рамках евро-атлантической повестки отметил, что Евросоюз должен пойти на предоставление гражданам Косово либерализации визового режима, поскольку этот вопрос нельзя дальше откладывать, а «евро-атлантические институты и ценности должны быть открыты всем странам Западных Балкан».
В этой связи политик поблагодарил Швецию за поддержку смягчения режима между Евросоюзом и Косово.
Курти также отметил готовность Косово продолжать диалог с Сербией.
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