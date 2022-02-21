Мюнхен, Германия, 21 февраля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 февраля провел встречу с главой МИД Швеции Анн Линде на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны высоко оценили двусторонние отношения, при этом Курти поблагодарил Швецию за поддержку социально-экономического развития Косово.

При этом косовский политик в рамках евро-атлантической повестки отметил, что Евросоюз должен пойти на предоставление гражданам Косово либерализации визового режима, поскольку этот вопрос нельзя дальше откладывать, а «евро-атлантические институты и ценности должны быть открыты всем странам Западных Балкан».

В этой связи политик поблагодарил Швецию за поддержку смягчения режима между Евросоюзом и Косово.

Курти также отметил готовность Косово продолжать диалог с Сербией.