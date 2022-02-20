Москва, , 22:13 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий объявил, что товарищеский матч против «Текстильщика», который должен был состояться 21 февраля, был отменен.

ЦСКА

«Да, изначально планировалось, что в матче сыграют те, кто не вышел сегодня. Хотели дать футболистам по 90 минут, а на второй матч взять нескольких игроков из молодежки. Но ввиду ого, что пришлось бы брать не нескольких, а пять, шесть или семь человек, игра утратила смысл, это было понятно еще вчера», — цитирует Березуцкого сайт «армейцев».

После восемнадцати сыгранных туров ЦСКА, одержав девять побед и набрав тридцать очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. 26 февраля «красно-синие» в матче 19-го тура чемпионата сыграют с московским «Спартаком».