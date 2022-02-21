Берлин, 21 февраля, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 февраля провел встречу с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Цитата из видео «Обращение о мирных переменах Светлана Тихановская» пользователя YouTube «Страна для жизни» Светлана Тихановская

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик высоко оценил «мужество и целеустремленность» Тихановской и ее стремление к построению «демократической Белоруссии».

Альбин Курти «Я был рад встретиться с Тихановской. Ее целеустремленность, храбрость и решимость бороться за демократическую Белоруссию вдохновили многих людей и заслужили поддержку демократий мира».

Тихановская отметила, что они с Курти похожи, поскольку оба были арестованы за борьбу за права человека и демократию, и поблагодарила политика за поддержку санкций против белорусского правящего режима.

Напомним, супруг Светланы Сергей Тихановский осужден на 18 лет колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков, распространении группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.