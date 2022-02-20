20 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Сергей Артёменко, , 22:34 — REGNUM Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Пётр Порошенко, пришёл к власти на обещаниях закончить войну в Донбассе, но, как и Порошенко, своих избирателей нагло обманул.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Порошенко действительно шёл к посту президента в образе «голубя», обещая установить мир в Донбассе за две недели, но цинично рассчитывая при этом на то, что и.о. президента Александр Турчинов, развязавший войну в Донбассе в апреле 2014 года, успеет «зачистить» Донбасс до момента избрания Порошенко президентом. А когда этого не произошло, Порошенко пришлось срочно переквалифицироваться в «ястреба», получив впоследствии в Донбассе прозвище «Пётр Кровавый».

Голубь мира Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленский, получив пост президента, очень быстро забыл про все свои «мирные» предвыборные обещания, увидев, какие фантастические сверхдоходы приносит война в Донбассе её организаторам и вдохновителям. Достаточно сказать, что, например, оборонный бюджет Украины в 2021 году составил около 270 миллиардов гривен, и как минимум треть этого бюджета (около 3 миллиардов евро), вследствие тотальной коррупции и немыслимого завышения цен, осела в карманах, или, точнее, на офшорных счетах президента и его окружения.

Зеленский не только активно встроился эту коррупционную систему, но и, будучи жлобом до потери чувства реальности, начал со своей командой активно вытеснять с этого рынка других, в том числе самых влиятельных участников, включая своего предшественника Порошенко и бывшего в то время главой МВД Арсена Авакова. Даже несмотря на то, что именно благодаря Авакову, который не дал возможности Порошенко сфальсифицировать выборы, Зеленский стал президентом.

Кресло. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Оценив внутриполитические распри и неуёмную жажду единоличной власти Зеленского, Демпартия США решила устранить давно беспокоившую их проблему с огромным массивом информации в посольстве США на Украине об использовании украинских политиков в борьбе с Трампом во время избирательных кампаний 2016 и 2020 годов.

Эти намерения полностью совпали с интересами нынешнего президента США Джо Байдена, у которого также есть личный интерес в уничтожении данных о его покровительстве сыну Хантеру и украинской нефтяной компании, в которой Хантер получал по 50 тысяч долларов в месяц. Для такого покровительства Байден использовал своё пребывание в должности вице-президента США, которую он занимал с 2009 по 2017 год.

На первом этапе этой спецоперации США поспособствовали установлению на Украине тотальной власти Зеленского, в частности, убедив добровольно уйти в отставку самого влиятельного на Украине после поражения Порошенко политика в лице Авакова, которого не смог заставить уйти с поста главы МВД не то что Зеленский, но даже Порошенко. Поэтому началом спецоперации вполне можно считать 12 июля 2021 года, когда прилетевший в Киев в качестве и.о. временного поверенного США на Украине заместитель главы госдепа США Джордж Кент моментально встретился с Аваковым, который уже на следующий же день прямо с утра написал заявление о своей «добровольной» отставке. А когда Зеленский успешно расставил на всех ключевых постах в государстве своих протеже и таким образом полностью принял на себя ответственность за всё, что происходит в государстве, начался второй этап. В его ходе информационная истерия по поводу якобы планирующегося вторжения России на Украину позволила Байдену осуществить задуманное и под предлогом захвата Киева российскими войсками сначала переместить посольство США во Львов, а затем и уничтожить всю информацию в посольстве, как в бумажном виде, так и в электронном вместе с серверами, компьютерами и сетевым оборудованием, чтобы не допустить никакой возможности её восстановления.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но такие действия хоть с натяжкой, но всё-таки хоть как-то будут выглядеть обоснованными и оправданными только в том случае, если военные действия всё-таки будут иметь место, в противном случае к Байдену, который и так не пользуется популярностью в США, будет слишком много вопросов, на которые он не сможет ответить.

Поэтому пришло время третьего, завершающего этапа этой спецоперации Демпартии и Байдена — военных действий. При этом Байден хорошо понимает, что Россия не собирается вторгаться на Украину и тем более захватывать Киев, а может вмешаться в военные действия в Донбассе только в том случае, если украинские войска начнут наступление.

Вот это наступление и должен инициировать Зеленский, который в настоящее время поставлен в совершенно безвыходное положение. Зеленский во время личных встреч с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем пообещал начать выполнение Минских соглашений, которые в силу многих причин выполнить неспособен, а обосновать невыполнение Минских соглашений Зеленский может только в том случае, если нынешний статус-кво будет кардинально нарушен, то есть существенно изменится нынешняя граница Украины с ДНР и ЛНР, а это, в свою очередь, возможно только в результате наступления украинской армии.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленский катастрофически боится последствий такого наступления, поскольку российское руководство публично и в категоричной форме заявило, что окажет ДНР и ЛНР всестороннюю, в том числе военную поддержку, а это означает, что украинскую армию ожидает весьма незавидная участь, по сравнению с которой и Дебальцево с Иловайском могут показаться только цветочками, а самой Украине это может грозить новыми территориальными потерями.

А при таком исходе Зеленского не только моментально снесут с поста президента, но и не исключено, что отправят под суд. Поэтому и понятно истеричное выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, на которую он помчался вопреки рекомендациям Байдена, поскольку ему лично никто никаких гарантий безопасности не даёт. Макрон с Шольцем явно не в курсе истинных планов и намерений США в данной ситуации, а для США Зеленский абсолютно не интересен, поскольку он для США ничего полезного не сделал, более того, постоянно демонстрировал своё непослушание, и в этой ситуации США его рассматривают исключительно в качестве некоего «жертвенного барана», которого абсолютно не только не жалко потерять, но и следует показательно наказать за его строптивость в назидание другим. Кроме того, Зеленский должен отработать поставки вооружения на Украину из США и их сателлитов. А Байден и Демпартия поставили в этой игре на карту слишком много и уже не могут, да и не хотят что-либо менять. Так что, исходя из сложившейся ситуации, война в Донбассе неотвратима, причём в самое ближайшее время.