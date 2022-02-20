Лондон, , 21:59 — REGNUM 66-летний аргентинский наставник Марсело Бьелса покинет «Лидс Юнайтед» после завершения текущего сезона Английской Премьер-лиги. Об этом 20 февраля сообщило издание The Mirror.

Марсело Бьелса Рыбакова Елена

После 24-х сыгранных матчей «Лидс Юнайтед», одержав пять побед и набрав 23 очка, занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. 23 февраля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» примет «Лидс Юнайтед».

Под руководством Марсело Бьелсы «павлины» в 2020 году впервые за 16 лет отсутствия вернулись в высший дивизион.

Ранее сообщалось, что Марсело Бьелсу на посту главного тренера «Лидса» может сменить экс-наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде.