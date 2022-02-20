Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Россия располагает материалами о стихийных захоронениях мирных жителей Донбасса, которые погибли от боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире CBS.

Анатолий Антонов Mil.ru

«В нашем распоряжении имеются официальные материалы по стихийным захоронениям погибших в результате преступлений ВСУ мирных жителей. Мы готовы поделиться с американскими журналистами данными материалами, если, конечно, они заинтересованы в правдивой информации. Фотографии страшные. Вызывают ужас и возмущение действиями украинских солдат», — сказал Антонов.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем заявил, что в отношении Донбасса со стороны украинских властей происходит геноцид.

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