Вашингтон, 20 февраля 2022, 21:54 — REGNUM Россия располагает материалами о стихийных захоронениях мирных жителей Донбасса, которые погибли от боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире CBS.
Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем заявил, что в отношении Донбасса со стороны украинских властей происходит геноцид.
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