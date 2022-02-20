Киев, , 21:54 — REGNUM Говорить о «нападении» на Украину со стороны России в ближайшее время не стоит, так как украинская разведка не фиксирует формирование ударной группировки российских войск. Об этом 20 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

Министр обороны Украины Алексей Резников President.gov.ua

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«Разведка (Украины) не наблюдает формирование ударной группировки (войск России)», — сказал Резников.

При этом министр обороны Украины добавил, что риски остаются, так как при желании Россия может сформировать ударную группировку.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу CBS заявил, что Россия, которая считает Донбасс частью Украины, не претендует на чужие территории.