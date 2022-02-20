Ростов-на-Дону, , 21:52 — REGNUM В Ростовской области за парты сядут около 2 тыс. детей из Донбасса. Такие данные привёл и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев 20 февраля.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

В пунктах временного размещения беженцев из Донбасса нашли приют более 6,7 тыс. беженцев, в том числе 2904 ребёнка, включая 1977 ребят школьного возраста. В настоящее время составлен список общеобразовательных организаций, куда будут зачислены школьники. После медицинского осмотра их допустят к занятиям.

Вместе с тем на Дону сформирован резерв из 153 педагогов-психологов для работы с детьми в пунктах временного размещения.

Также по теме: Школьники из Донбасса продолжат учёбу в Ростовской области

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти уточнили порядок зачисления детей беженцев в детский сад