Мюнхен, Германия, 21 февраля, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти вечером 19 февраля провел встречу с Высоким представителем Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозепом Боррелем, в ходе которой подтвердил, что Косово готово к диалогу с Сербией. Встреча прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Курти подчеркнул, что Косово конструктивно подходит к диалогу с Сербией и стремится к заключению юридически обязательного соглашения о взаимном признании. Косовский политик заявил, что в Приштине готовы ответить согласием на приглашение на встречу лидеров, если политическую волю к переговорам на высоком уровне выявит также и сербская сторона.

Курти также отметил, что в Приштине приветствуют тесное сотрудничество ЕС и США по вопросу о диалоге между Сербией и Косово.

Во встрече также приняли участие глава МИД Косово Доника Гервала и представитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак.