Дортмунд, Германия, 20 февраля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. 20 февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала крупную победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 6:0.

(сс) Tim Reckmann Марко Ройс

Забитыми мячами в составе «шмелей» отметились Марко Ройс (26', 82' Матс Хуммельс), Мариус Вульф (70' Марко Ройс), Дониэлл Мален (32' Марко Ройс), Юссуфа Мукоко (74' Марко Ройс) и Эмре Джан (90+1' пенальти).

Составы команд:

«Боруссия Д»: Кобель, Загаду (Понграчич, 42'), Хуммельс, Джан, Рейна (Брандт, 30'), Дауд, Геррейру (Шульц, 67'), Беллингем, Ройс, Азар (Вульф, 68'), Мален (Мукоко, 68').

«Боруссия М»: Цоммер, Фридрих (Тюрам, 46'), Гинтер, Эльведи, Коне (Крамер, 78'), Ляйнер (Скалли, 67'), Хофманн, Бенсабайни, Нойхаус, Плеа, Эмболо.

«Боруссия», одержав шестнадцатую победу и набрав 49 очков, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Менхенгладбахская «Боруссия» с 26-ю очками осталась на тринадцатом месте.