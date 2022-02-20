Вашингтон, 20 февраля 2022, 21:36 — REGNUM Власти Соединенных Штатов должны повлиять на Киев, чтобы он выполнил Минские соглашения, заявил 20 февраля посол России в США Анатолий Антонов.
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По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон использует свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского и побудят украинские власти исполнять Минские соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что Россия, которая считает Донбасс частью Украины, не претендует на чужие территории.
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