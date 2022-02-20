Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Власти Соединенных Штатов должны повлиять на Киев, чтобы он выполнил Минские соглашения, заявил 20 февраля посол России в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

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По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон использует свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского и побудят украинские власти исполнять Минские соглашения.

«Это единственная возможность установить мир на Украине и обеспечить равные права для ее граждан. Мы как страна — гарант минских соглашений всегда активно над этим работали и продолжим это делать», — заявил Антонов, слова которого приводятся на странице российского посольства в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что Россия, которая считает Донбасс частью Украины, не претендует на чужие территории.

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