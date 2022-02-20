Волгоград, 20 февраля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В Волгограде по техническим причинам совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Симферополя в Екатеринбург. Об этом 20 февраля сообщили РИА Новости в волгоградском аэропорту.

Самолет

«Рейс авиакомпании Уральские авиалинии U6 2932… произвел вынужденную посадку в аэропорту Волгограда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка воздушного судна в аэропорту прошла в штатном режиме.

В настоящее время специалисты устанавливают характер неисправности.