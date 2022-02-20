Монако, , 21:18 — REGNUM 20 февраля футбольный клуб «Монако» в меньшинстве избежал поражения в матче 25-го тура французской Лиги 1 2021/22 с «Бордо». Основное время игры, проходившей в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилось со счетом 1:1.

Футбольный клуб «Монако»

На матче работала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Ассистенты главного судьи — Орельен Друэ и Жульен Пасель. Резервный арбитр — Бартоломе Варела.

Первый мяч на экваторе первого тайма забил 25-летний атакующий полузащитник Реми Уден — 1:0. Через двенадцать минут опорный полузащитник «монегасков» Орельен Тчуамени получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 67-й минуте Марсело восстановил равновесие в счете — 1:1.

Желтые карточки, помимо Тчуамени, получили Джибриль Сидибе, Филипп Клеман, Реми Уден, Жозуа Гилавоги, Тимоте Пембеле и Вандерсон Кампос.

Статистика матча («Бордо"/ «Монако»)

Удары 11/13

Удары в створ ¾

Владение 47%/53%

Угловые 2/7

Нарушения 13/13

Составы команд:

«Бордо»: Пуссен, Грегерсен, Ахмедходжич, Менса, Марсело, Пембеле (Лаку, 77'), Онана, Адли (Игнатенко, 65'), Гилавоги, Уден (Мара, 77'), Ый Джо.

«Монако»: Нюбель, Марипан, Энрике, Дисаси, Сидибе (Головин, 61'), Тчуамени, Лукас, Кампос, Фолланд (Фофана, 42'), Диоп (Мартинш, 43'), Бен-Йеддер (Аклиуш, 84').

После 25-ти сыгранных матчей «Монако», набрав 38 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» с 21-м очком расположился на девятнадцатой строчке в зоне вылета.