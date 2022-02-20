Москва, 20 февраля 2022, 21:02 — REGNUM В Москве на предстоящей неделе воздух днем будет прогреваться до плюс пяти градусов сообщил 20 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, первая половина предстоящей недели пройдет под влиянием ненастного североатлантического циклона «Антониа». В такой обстановке небо Москвы до 23 февраля будет затянуто облачностью, пройдут осадки в смешанной фазе. Ночами в Москве будет ноль — +2 градуса, днем — +2−4, это на 7−10 градусов теплее нормы и соответствует климату начала апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы.
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