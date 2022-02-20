Москва, 20 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. В Москве на предстоящей неделе воздух днем будет прогреваться до плюс пяти градусов сообщил 20 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Текущий месяц в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом. Среднемесячная температура воздуха почти на пять градусов выше положенной нормы, а февраль-2022 входит в десятку самых теплых за последние 74 года», — сказал он РИА Новости.

По его словам, первая половина предстоящей недели пройдет под влиянием ненастного североатлантического циклона «Антониа». В такой обстановке небо Москвы до 23 февраля будет затянуто облачностью, пройдут осадки в смешанной фазе. Ночами в Москве будет ноль — +2 градуса, днем — +2−4, это на 7−10 градусов теплее нормы и соответствует климату начала апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы.

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