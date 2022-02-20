Лос-Анджелес, США, , 21:02 — REGNUM Приключенческий экшен «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли, собравший по итогам субботнего показа 97,5 миллиона рублей, собрал в России со дня премьеры более 750 миллионов рублей.

Фильм «Анчартед: На картах не значится» Скриншот YouTube

Мировая премьера киноленты состоялась 10 февраля 2022 года. Главные роли в фильме Рубена Фляйшера исполнили Том Холланд («Человек-паук: Нет пут домой», «Невозможное»), Марк Уолберг («Отступники», «Боец»), Антонио Бандерас «Интервью с вампиром»), София Тейлор Али («Анатомия страсти»), Тати Габриэль и Стивен Уоддингтон («Эдвард II», «Сонная Лощина»).

Ранее сообщалось, что мировая касса экранизации за достигла 36,9 миллиона долларов. Сборы в США составляют 15,4 миллиона долларов.